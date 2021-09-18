На заключительном этапе КШУ «Нерушимая стойкость-2021» в Одессе присутствовали представители НАТО

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18 сентября 2021, 12:18

Фото: Соцсети

В Одессе завершились командно-штабные учения (КШУ) командного состава национально гвардии и других силовых ведомств Украины под кодовым наименованием «Нерушимая стойкость-2021». Оно прошло с участием представителей государств-членов НАТО. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на Отдел информации и коммуникации Нацгвардии.

На заключительном этапе КШУ участники были разделены на отделы по направлениям силовых действий при преодолении кризисных ситуаций в Черноморском регионе. Эти группы подготовили планы действий, которые были представлены офицерам НАТО, присутствовавшим на КШУ. Кроме военных альянса, учения посетили послы 20 иностранных государств спонсоров Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины - начальник штаба генерал-лейтенант Владимир Кондратюк, представители других составляющих сил безопасности и обороны Украины, государственных и частных компаний.

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