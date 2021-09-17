США стремятся создать новую мировую империю и поместить объединённую Европу между молотом и наковальней

Аргументы Недели → Армия 13+

17 сентября 2021, 18:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

То, что Вашингтон рассматривает ЕС, скорее, как конкурента, чем, как партнёра - очевидно всем, кроме самих европейцев. Впрочем, среди политиков объединённой Европы уже появились те, кто прошёл стадию развития слепых котят и прозрел. И, всё же, инфантильность европейцев поражает - Париж и Брюссель с удивлением отмечают тот факт, что США «прокинули» (извините за жаргон, но именно он тут уместен) одного из ключевых членов ЕС – Францию на очень кругленькую сумму, лишив её финансовых поступлений на 66 млрд долл. И это не впервые. Париж пытается не вспоминать, как потерпел многомиллиардные убытки из-за не поставки России - «Мистралей».

Очевидно, что усилиями Вашингтона и Лондона возрождается аналог британской империи, но уже с новой метрополией, роль которой будет исполнять Америка (бывшая британская колония). Лондон не просто так покинул ЕС. В Люксембурге, похоже, с самого начала «Брекзита» почувствовали что-то неладное, но полагаясь на честное слово английских джентльменов - успокоились. Не стоило. Вот и первая ласточка. Привет от стратегического маневра Лондона. Судя по всему, британскому руководству плевать на условия выхода из ЕС, прибыльность данного мероприятия будет обеспечена сторицей. США в купе с Британией - Францию уже «наклонили» в области торговли вооружениями, а Германию стремятся уделать в области энергетики, препятствуя запуску магистрального газопровода «Северный поток-2».

Сам факт формирования ЕС, судя по всему, давно задуман США, как порабощение Европы. Дело в том, что давние геополитические противники России – Франция и Германия, объединившись, оттяпали у Москвы кровью и немалыми средствами завоёванную Прибалтику. Не стоит забывать, что Петр Великий после долгих лет Северной войны всё же выкупил её у Швеции за кругленькую сумму. Кроме того, Первопрестольная вынуждена мириться с тем, что не в состоянии напрямую вернуть себе свои исконные земли без припонов Запада и воссоединиться с братьями, и историческими территориями Белой, Малой, Червонной, Синей и Новой Руси. На деле, объединённая Европа сама превратила Россию в тот молот, который может размозжить её до основания. А наковальней становится новый вариант британской империи, теперь возглавляемой Вашингтоном. Пока в этот военно-политический союз вошли: США, Объединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии, и Австралия под очень смешным наименованием «АУУКУС».

Не надо быть провидцем, чтобы предвидеть, что в данную организацию потом вовлекут ещё некоторые страны, так называемого «английского союза» - осколки британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Новый блок будет более монолитным, чем НАТО, формально и логически ограниченная регионом северной Атлантики. И не надо будет объяснять, почему сфера его влияния распространится на весь мир. К тому же, Соединённым Штатам не понадобится играть роль благотворительного, сверхдружелюбного партнёра. Напоминаем, что в новом союзе – Америка, это метрополия.

А ЕС придётся либо смириться с тем, что он станет периферией в мировой геополитике, либо самостоятельно бороться за право на существование. Но, если учесть тот факт, что объединённая Европа повязана США, как щупальцами спрута, а с Россией она нарочито портит отношения – у «старого света» мало шансов на достижение полной независимости от Вашингтона и на самостоятельный путь в мировой геополитике. Старый свет, судя по всему - будет постепенно увядать, если не поменяет уже сейчас – немедленно свою стратегию.

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