ШОС стремится к военному сотрудничеству и, возможно, станет мощным конкурентом НАТО

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17 сентября 2021, 17:10

Фото: Соцсети

Руководители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились развивать взаимодействие в области обороны, сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на официальный документ ШОС.

Руководители государств – участников ШОС пришли к соглашению о военном сотрудничестве. В результирующем документе этой международной организации сказано: «Государства-члены будут и далее развивать сотрудничество в области обороны, в том числе по вопросам подготовки кадров и повышения потенциала вооружённых сил сторон, в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития ШОС».

Для начала, было принято решение проводить на постоянной основе совместные военные манёвры под кодовым наименованием «Мирная миссия». Данные учения, (согласно официальным заявлениям) в первую очередь, направленны на борьбу с международным терроризмом. Впрочем, военная стратегия НАТО и США уже давно носит террористический окрас.

Кроме того, странами ШОС достигнута договорённость об активизации взаимодействия с ООН в миротворческой деятельности.

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