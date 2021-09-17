Новый МРК «Град» был спущен на воду в Зеленодольске

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17 сентября 2021, 16:52

Фото: Соцсети

На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане в торжественной обстановке был спущен на воду серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 которому приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова присвоено наименование «Град». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

На церемонии спуска на воду серийного МРК «Град» в Зеленодольске от имени главкома Военно-Морского Флота России адмирала Николая Евменова присутствовал начальник управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

От имени главкома ВМФ РФ было заявлено: «Корабли проекта 21631 на деле доказали свою высокую эффективность, действуя в составе ВМФ. Их характеристики проверены на практике. Развернутое серийное строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 позволило заметно усилить потенциал надводных сил Военно-Морского Флота».

По традиции о борт корабля была разбита бутылка шампанского рукой «крестной матери».

Малые ракетные многоцелевыми корабли проекта 21631 оснащены самыми современными образцами вооружения. В настоящее время в боевом составе флота находятся девять таких вымпелов. А «Граду» ещё предстоят ходовые испытания. То есть, до поднятия на нём Андреевского флага, что будет означать приёмку данного корабля в боевой состав ВМФ РФ – ещё далеко.

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