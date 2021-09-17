С аэродрома в Энгельсе были подняты в воздух 10 стратегических бомбардировщиков в учебных целях

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17 сентября 2021, 12:55

Фото: Соцсети

В Саратовской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка прошли плановые полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Был отработан полёт в курсовых порядках бомбардировщиков на малых дистанциях. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

За одну лётную смену в воздух было поднято 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. На аэродроме для их обслуживания задействовали более 20 единиц специальной техники аэродромно-технического обеспечения.

Экипажи самолётов отработали нормативы согласно полётным заданиям, а техники на земле оттачивали мастерство в обслуживании стратегических летательных аппаратов и подготовке их к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Особое внимание в ходе тренировок было обращено на совершенствование навыков пилотов по управлению тяжёлыми бомбардировщиками и в навигации в воздухе, в том числе, в строю самолётов, летящих на малых дистанциях.

Для каких целей отрабатывалась техника полёта стратегических бомбардировщиков на малой дистанции - ДИМК МО РФ не сообщает.

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