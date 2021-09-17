ЦПВС РФ в Сирии сообщил об участившихся обстрелах правительственных войск террористическими формированиями в Идлибе

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17 сентября 2021, 12:35

Фото: Соцсети

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге сообщил об активизации военных действий боевых террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), сообщает Минобороны России.

По информации ЦПВС за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов из мест расположения вооружённых формирований террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», которую ассоциируют с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Сирийское же военное ведомство сообщает о 20 обстрелах. Как бы то ни было, по данными ЦПВС зарегистрировано: в провинции Идлиб – 14 обстрелов, в провинции Латакия – 8 обстрелов, в провинции Хама – 3 обстрела, в провинции Алеппо – 4 обстрела. Также сообщается, что в районе населённого пункта Кульджок, в провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, от огня террористов.

Эксперты отмечают, что затягивание гражданской войны в Сирии происходит из-за незаконного присутствия в этой стране войск США (и их союзников по НАТО) и Турции, а также из-за продолжающейся поддержки террористов со стороны монархий Персидского залива. Получается, что единственным условием установления мира в Сирии является вывод оккупационных войск и прекращения помощи террористам извне. Все попытки создать правительство национального примирения оказались тщетны, как раз из-за непримиримой политики многоликой оппозиции, получающей всестороннюю поддержку из-за рубежа.

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