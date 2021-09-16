Завершились крупнейшие военные учения, которые в совокупности охватили зоны ответственности трёх военных округов РФ и Белоруссию

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16 сентября 2021, 18:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Войска, участвовавшие в крупных военных учениях «Запад - 2021» на полигонах Западного военного округа и Белоруссии, возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на свои источники в Минобороны РФ. На самом деле, крупные манёвры проводились не только в ЗВО и на территории Белоруссии, но и в Заполярье силами и средствами Северного флота (СФ), и в Южном военном округе (ЮВО).

По данным ДИМК МО РФ, на ССУ «Запад-2021» было задействовано около 200 тыс. штыков, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей, более 80 самолётов и вертолётов.

На учениях ЮВО, которые проходили на всех крупных общевойсковых полигонах округа и в Чёрном море было задействовано около 10 тыс. военнослужащих, порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, ствольные артиллерийские буксируемые и самоходные системы и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации, а также корабли и силы береговой обороны (включая БРК «Бал» и «Бастион», ЗРС С-400) ЧФ.

На учениях СФ в Арктике было задействовано до 8 тыс. военнослужащих, более 800 единиц боевой и специальной техники — около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Учебные военные действия развернулись с некоторыми перерывами на широком фронте. В Арктике: у архипелага Земля-Франца Иосифа и в районе Новосибирских островов, в акваториях Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых. Далее, в Балтийском море, Калининградской, Нижегородской, Ленинградской областях и на территории Белоруссии. А также: в Чечне, Северной и Южной Осетии, в Ставрополье, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Крыму и в акватории Чёрного моря.

Кроме этого, проходили учения на полигонах Восточного и Центрального военных округов, а также с участием сил ЦВО на полигонах Киргизии и Таджикистана. По сему, можно констатировать, что в первой половине сентября ВС России провели крупнейшие по масштабам манёвры, охватившие все главные стратегические направления обороны страны.

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