Корабли и береговые ракетные комплексы СФ уничтожили ракетным огнём морские силы условного противника в арктических водах

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16 сентября 2021, 16:32

Фото: Минобороны РФ

На военно-морских учениях арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флот и в ходе манёвров сил береговой обороны были проведены учебно-боевые пуски противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота. Данные действия – наглядная демонстрация российской огневой мощи. Это должно действовать успокаивающе на западных «ястребов», желающих разговаривать с Россией с позиции силы.

Ракетные стрельбы на море провиделись с трёх надводных боевых кораблей и одной АПЛ СФ. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» поразили объекты условного противника (мишенную обстановку) противокорабельными ракетами (ПКР) «Гранит». Крейсер «Маршал Устинов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» вели огонь ПКР «Вулкан» и «Москит».

С побережья полуострова Средний и арктического острова Земля Александры по корабельным силам неприятеля ударили береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». У противника не было никакого шанса на спасение. Все цели были уничтожены.

Учения на Северном флоте завешены. Командование СФ во время проведения манёвров особое внимание обращало на действия командиров и штабов при боевом планировании, и управлении силами и средствами в ходе боевых действий. Оттачивались слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений сухопутных и береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач по обороне российской Арктики.

В штабе СФ сообщают: «Практические действия органов военного управления, сил и войск Северного флота отрабатывались у архипелага Земля-Франца Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей, а также моря Лаптевых в районе Новосибирских островов».

Напоминаем, что в учениях было задействовано до 8 тыс. военнослужащих, более 800 единиц боевой и специальной техники — около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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