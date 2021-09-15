В Калининградской области тактический воздушный десант уничтожил передовые отряды условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

15 сентября 2021, 12:59

Фото: Соцсети

В Калининградской области в ходе эпизода учений «Запад-2021» на полигоне 11-го армейского корпуса Балтийского флота «Правдинский» был высажен воздушный десант силами в 300 военнослужащих Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Для выполнения боевой задачи задействовали 10 военно-транспортных самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Десантирование проводилось парашютным способом на системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров.

Эпизод разыгрывался в такой последовательности: сначала пара истребителей Су-27 Морской авиации Балтийского флота после непродолжительного боя очистила воздушное пространство над местом действий от авиации условного противника. Затем фронтовые бомбардировщики Су-24 провели бомбометание по позициям условного противника. Далее состоялась высадка воздушного десанта. На него возлагались задачи по уничтожению живой силы и техники неприятеля. В быстротечном бою десантники захватили плацдарм, закрепились на нём и удерживали его до подхода главных сил. Кроме того, в ходе этого эпизода были отработаны действия по блокированию и уничтожению передовых отрядов условного противника.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости