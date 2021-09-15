Под Брестом была проведена высадка совместного российско-белорусского тактического десанта

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15 сентября 2021, 12:46

Фото: Соцсети

Более 400 российских белорусских десантников и 39 единиц техники высадились парашютным способом из самолётов Ил-76МД военно-транспортной авиации и вступили в бой на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь в ходе практического эпизода совместного стратегического учения «Запад-2021». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

После высадки и захвата площадки десантники закрепились на занятой ими территории и удерживали её, отбивая атаки неприятеля до подхода главных сил. В тактическом десанте были задействованы: батальон Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ, совершивший перелёт с аэродрома «Кресты» на расстояние более 1 тыс. километров и военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, вылетевшие с аэродрома «Мачулищи». При десантировании российскими и белорусскими бойцами использовались парашюты Д-6.

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