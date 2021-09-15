На Дальнем Востоке российская боевая авиация атаковала условного противника

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15 сентября 2021, 12:31

Фото: Соцсети

Самолёты истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиаций армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили сразу несколько группировок условного противника в ходе летно-тактических учений (ЛТУ) на Дальнем Востоке, сообщает Пресс-служба ВВО.

Фронтовые бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-30 и штурмовики Су-25 совершили полеты проведи серию атак на условного противника на полигонах Восточного военного округа: «Литовка», «Новосельский» и «Мухор-Кондуй» в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Самолёты успешно преодолели противовоздушную оборону неприятеля и обрушили лавину огня на его укреплённые и замаскированные позиции, где располагалась (по замыслу учений) живая сила, тяжелая артиллерия и бронетехника.

На головы врага полетели неуправляемые реактивные снаряды, авиационные бомбы и корректируемые ракеты класса «земля-воздух». Поражение движущихся и статичных мишеней, имитировавших наступающего врага, было завершено применением пушечного вооружения.

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