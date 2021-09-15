Российские и белорусские артиллеристы совместно уничтожили крупную группировку условного противника

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15 сентября 2021, 12:16

Фото: Соцсети

На полигоне под Барановичами объединённая артиллерийская группа ВСВ России и Белоруссии сосредоточенным огнём уничтожила мишенную обстановку, имитирующую условного противника. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На полигоне «Обуз-Лесновский» в Белоруссии, в одном из эпизодов практических действий войск ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», ствольная и реактивная артиллерия двух стран совместно уничтожила опорные и командные пункты и критически важные объекты и живую силу условного противника. Всего было сделано свыше 1000 залпов и поражено более 200 мишеней.

Огонь вёлся из самоходных пушек-гаубиц 2С1 «Гвоздика», 2С5 «Гиацинт», МСТА-С», реактивных системам залпового огня «Град» и «Ураган». В эпизоде было задействовано свыше 100 арт-систем и около 300 военнослужащих двух стран.

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