Талибы сообщили об отсутствии сопротивления их власти в Афганистане, так ли это

Аргументы Недели → Армия 13+

14 сентября 2021, 20:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сопротивление Панджшера талибы (запрещены в России) отказываются признавать межэтническим конфликтом пуштун и таджиков, поскольку командует войсками талибов в Панджшере лично глава армии Талибана Кари Фасихуддин Бадахшани – этнический таджик, родом из Бадахшана. Похоже, здесь речь идёт о межконфессиональном противостоянии. В Кабуле заявляют об отсутствии всякого сопротивления новым властям в стране. Агентство Amaj News с ссылкой на своего источника в Панджшере сообщает, что силы, поддерживающие Ахмада Масуда, в настоящее время готовятся к борьбе с талибами в горах Хенгшира.

Талибы являются носителями или адептами Ашаризма, одного из основных течений в суннитском исламе придерживающееся Ханафитского мазхаба (одна из четырёх общепризнанных правовых, шариатских школ в Суннизме). Среди афганских суннитов также распространён Суфизм, самые многочисленные ордена суфиев – это Накшбандия и Кадырия. Афганские суфии также придерживаются Ханафитского мазхаба, но ашариты обвиняют их в ереси, критикуя во многих аспектах (это тема для отдельной статьи). Большинство талибов — это пуштуны из надплеменого объединения Гильзаи, но к ним примкнуло значительное число представителей других двух крупных союзов пуштунских племён (Дурани, Карлани), а также выходцы из других народов, населяющих эту страну: таджики, узбеки, туркмены, нуристанцы, татары и т. д.

По главной долине ущелья, по берегам реки Панджшер, берущей начало из высокогорного озера, куда стекаются потоки при таянии близлежащих ледников и снежников проложена дорога Сарича, которая пресекает всю главную долину и уходит в Бадахшан. С юга Панджшерскую долину окаймляет восточный Гиндукуш с севера – отроги Ваханского хребта. От основной долины Панджшера, если смотреть на восток в право и влево расходится сильно разветвлённая система ущелий, уходящих в глубь высоких гор.

Сама долина Панджшера местами очень широкая, а местами превращается в чрезвычайно узкий каньон. То есть она изобилует естественными дефиле (узкими проходами), которые очень легко защищать. Достаточно вспомнить про битву при Фермопилах, где в узком проходе 300 спартанцев сумели остановить армию персов, превосходящую их в 330 (по другим данным в 3000) раз. В случае военной неудачи местное ополчение может укрыться в многочисленных ветвящихся ущельях, расходящихся в обе стороны от основной долины, высоко в горы. В верхних частях этих ущелий можно забыть о существовании врага, поскольку туда можно добраться тольо в короткий благоприятный сезонный отрезок используя искусственно сооружённые тропы, прорезанные в толще вертикальных и нависающих скальных массивов и по навесным мостам, перекинутым через быстроводные горные реки, непроходимые в брод. Применение вертолётов здесь невозможно, из-аз хребтов, поднимающихся выше технических возможностей геликоптеров. Горные системы Панджшера, Нуристана и соседних с ними Бадахшана, и северного Кашмира вздымающиеся вверх до 5 тыс. и более м над уровнем моря, стали убежищем для многих малых народов и племен, отказавшихся принимать Ислам и до сих пор живущих в относительно замкнутых условиях, лишь время от времени, по собственному желанию, контактирующих с внешним миром.

Местные условия дают возможность для значительных по численность групп людей обеспечить себя пропитанием, одежной и питьём. Здесь можно создавать натуральное хозяйство, в дефиците будет только оружие, боеприпасы и те из благ цивилизации, без которых вполне можно обойтись.

Кроме того, в главной долине Панджшера есть места, где можно укрыться от врага, не забираясь далеко в высокие горы. Речь идёт о естественных пещерах, которые образуют разветвлённую систему ходов. Такие природные укрытия не берёт ни одна самая мощная современная неядерная бомба. В этих пещерах можно скрываться сколь угодно долго, имея запас продовольствия или источник его поступления. Военный эксперт Виктор Литовкин бывал в своё время в Панджшерском ущелье. В эксклюзивном комментарии для «Аргументов Недели» он подтвердил, что эту долину невозможно полностью завоевать даже имея многочисленную армию, самое современное вооружение и боевую технику.

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что талибы вряд ли когда-либо смогут контролировать весь регион Панджшера, то же касается соседних: Нуристана и Бадахшана, где проживают исмаилиты и шаманисты. Еще одним проблематичным регионом для Талибана является Хазаристран. Дело в том, что хазарейцы по вероисповеданию шииты имамиты-двунадесятники. Этот этнос тяготеет к Ирану. Виктор Литовкин считает, что хазарейцы рано или поздно, при благоприятных обстоятельствах, предпримут вооружённое выступление против талибов.

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