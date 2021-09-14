В Крыму идут учения артиллерии 22-го армейского корпуса

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14 сентября 2021, 14:47

Фото: Соцсети

Стартовали учения с боевой стрельбой на межвидовом полигоне Опук. В них приняли участие артиллерийские подразделения 22-го армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированные в Крыму, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В манёврах задействовано более 300 артиллеристов и до 50 единиц военной и специальной техники, включая реактивные системы залпового огня А-215 «Град-М», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В ходе учений будет отработан маневр огнём и колёсами. Но, сначала не обойтись без рутинного подъёма подразделений по тревоге с выходом техники из парков и выдвижения в район сосредоточения, то есть - на полигон.

Далее расчёты отработают развёртывание арт-систем на огневых позициях, их оборудование и маскировка, будет исполнен алгоритм действий по уничтожению условного противника (мишенной обстановки), сворачивания арт-систем и быстрого перехода на новые огневые позиции, чтобы не попасть под ответный огонь неприятеля.

Разведка целей, целеуказание и корректировка огня осуществляются с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые интегрированы с автоматизированными системами управления на артиллерийских командных пунктах.

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