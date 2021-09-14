Отряд кораблей БФ отразил воздушное нападения условного противника на Балтике

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14 сентября 2021, 11:54

Фото: Соцсети

Корветы «Стойкий», «Стерегущий» и фрегат «Ярослав Мудрый» Балтийского флота (БФ) отработали комплекс учебно-боевых задач по отражению воздушного нападения условного противника. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

В ходе учений «Запад-2021» на Балтике радиолокационные комплексы корветов «Стойкий», «Стерегущий» и фрегат «Ярослав Мудрый» обнаружили в воздухе и взяли на сопровождение несколько групп летящих целей. В данном двусторонней эпизоде манёвров роль противника выполняли фронтовые бомбардировщика Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 Морской авиации Балтийского флота.

ДИМК МО РФ сообщает: «На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей одновременно были выполнены практические стрельбы из корабельных комплексов АК-630 и А-190, в ходе которых авиация условного противника была уничтожена. Также во время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника».

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