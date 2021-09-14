Силы ПВО/ПРО Западного военного округа надёжно защитили от воздушного нападения КП и места расположения войск
14 сентября 2021, 11:44
Радиотехнические войска Западного военного округа (ЗВО) во время учений «Запад-2021» к настоящему моменту восемь раз приводились в боевую готовность при отработке задач обнаружения и сопровождения воздушных целей. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Расчёты радиолокационных комплексов и станций ПВО/ПРО прикрывают, командные пункты и места расположения сил/войск на ССУ «Запад-2021» круглосуточно. В ходе практических действий ими было обнаружено и условно уничтожено более 60 воздушных целей, классифицируемых как летательные аппараты условного противника. При этом использовались наземные зенитные ракетные комплексы и самолёты МиГ-31, Су-35.
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