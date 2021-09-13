Российские Мотострелки форсировали водную преграду под Брестом

В на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) РФ форсировали водную преграду совершили охват «неприятельских войск» с выходом им во фланг. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Мотострелковая рота на БМП-2 сходу преодолела приток реки Мухавец под Брестом. Далее она вышла во фланг сил условного противника и сковала его действия заняв выгодный рубеж обороны.
Напоминаем, что «всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей».
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