Учения идут на полигонах всех пяти военных округов России, ключевым является «Запад-2021»

Аргументы Недели → Армия 13+

13 сентября 2021, 12:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Манёвры сначала стартовали в Южном военном округе, затем эстафету подхватили Восточный и Центральный округа. С 10 числа начались практические действия на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Затем Северный флот вывел свои боевые надводные и подводные корабли в Баренцево море, а береговые силы СФ вышли на полигоны. Получается, что в общем учения приобрели ранее невиданный размах, и в них задействованы все военные округа - каждый на своём стратегическом направлении. В Афганистане талибы (запрещены в России) заявили о взятии Панджшерского ущелья и, вероятно, поторопились. Однако то, с какой лёгкостью они взломали оборону противника – настораживает.



В начале минувшей недели в Киргизии стартовали совместные манёвры войск стран ОДКБ «Рубеж-2021», Россия выставила до 500 штыков и около 120 единиц военной техники, среди них - 300 бойцов тувинской горно-стрелковой бригады. Всего на полигоне «Эдельвейс» находятся до 1000 военнослужащих ВС Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, боевая техника, в том числе штурмовая и армейская авиация. В штабе ЦВО информируют:



«В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ».



По плану, ОДКБ проведет этой осенью серию учений в Киргизии и Таджикистане. Так, в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения войсковой разведки ВС государств ОДКБ «Поиск-2021», затем - подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и в дальнейшем - коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)– «Взаимодействие-2021». В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение КСОР ОДКБ - «Кобальт-2021», будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.



На Камчатке военные учения начались с подъёма по тревоге дивизиона берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения войск/сил на Северо-востоке России. Мобильные ракетные комплексы БПКРК «Бал» совершили марш в позиционный район, на берег Тихого океана, для боевого развёртывания и отработки учебных задач по уничтожению кораблей вероятного противника. В манёврах приняли участие свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники. Несколько позже там же в воздух было поднято более 20 самолётов и вертолётов смешанного авиационного полка. В ходе учений отработали задачи боевого применения самолётов МиГ-31, Ил-38, Ан-12 и вертолётов Ка-27 и Ка-29. Манёвры проходят поэтапно.



В Южном военном округе (ЮВО) одновременно проходят полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и в Крыму. В акватории Чёрного моря боевые корабли ЧФ провели ракетные стрельбы, с участием флагмана ГРК «Москва». В манёврах задействовано около 10 тыс. штыков, до 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.



В минувший четверг начались крупномасштабные манёвры Вооружённых сил РФ и РБ. Практические действия войск (сил) Совместных стратегических учений (ССУ) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь. В ССУ «Запад-2021» задействовано до 200 тыс. штыков, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (в том числе 290 танков), 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. На минувшей неделе было отработано несколько эпизодов учений на полигонах в Ленинградской и Нижегородской областях и на территории Республики Беларусь. Оттачивалась тактика боя батальонных маневренных (тактических) групп, в активной обороне, наступлении и отходе. Артиллеристы упражнялись в постановке заградительного и сосредоточенного огня. Вертолётчики уничтожали маневренные группы противника применяя новую тактику. Ударная авиация отработала воздушный налёт на позиции вероятного противника, его тыловые структуры и аэродром, в эпизоде принимали участие дальние и фронтовые бомбардировщики, истребители и армейская авиация. Минобороны сообщило:



«Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В районе полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля, все мишени в ходе проведения учения были уничтожены».



В конце недели к военным учениям присоединился Северный флот. «Пятый» военный округ или СФ задействовал в манёврах около 50 надводных и подводных кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. В одном из эпизодов атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Орёл» проекта 949А «Антей» выполнил пуски ПКР «Гранит» в Баренцевом море. Цели находились более чем в 100 км от точки пуска. Охрану района стрельб обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.



Получается, что манёврами охвачены все пять российских военных округов (СФ – приравнен к военному округу) и войска ВС Белоруссии. По масштабам все эти учения в совокупности – уникальны.



В Афганистане талибам пока ещё оказывается вооружённое сопротивление в Панджшерском ущелье. Оттуда поступают противоречивые сведения. Согласно некоторым из них, талибы полностью захватили главную долину и загнали силы местной самообороны высоко в горы. Согласно другим данным, ополчения Панджшера и примкнувшие к ним отряды узбекской милиции и бывшие военнослужащие правительственных войск входе контрнаступления отбили у талибов значительную часть территории основной долины.



Хочется отметить, что успех талибов (когда при первом же натиске войска сопротивления дрогнули и откатились со своих позиций) - настораживает. Сами талибы называют Масуда-младшего никчёмным командиром, и это похоже на правду. Судя по всему, оборона сопротивления не имела надёжного централизованного руководства, и каждое из формирований действовало самостийно. В таких случаях оборона зачастую разваливается в короткие сроки.



Сейчас командиры таджикского ополчения пытаются оправдаться тем, что на стороне талибов воевали пакистанские вертолёты и беспилотные летательные комплексы китайского производства, управляемые пакистанскими операторами. Возможно, здесь есть толика правды, но данные обстоятельства никак не обеляют бездарность руководства обороной Панджшера.





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