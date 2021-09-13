В Южной Осетии БТГ 58-ой армии отразила атаку десанта условного противника

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13 сентября 2021, 12:28

Фото: Соцсети

Батальонная тактическая группа 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с войсками Вооруженных сил Южной Осетии разгромила тактический воздушный десант условного противника на горном полигоне Дзарцем. Об этом пишет пресс-служба Южного военного округа. Поскольку ожидать нападения здесь можно только во стороны Грузии, с тем, кого считать условном противником – разночтений быть не может.

Батальонная тактическая группа, формируется с так, чтобы она могла выполнять боевые задачи самостоятельно. В данном случае мотострелковый батальон был усилен артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями. По замыслу учений позиции этой БТГ были атакованы воздушным десантом противника, роль которого выполнили разведчики из состава местной военной базы ВС РФ.

Первым неприятеля обнаружило охранение, далее в бой вступила вся БТГ. Стрелки и артиллерия во взаимодействии разгромили неприятеля.

В манёврах задействовано около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, более 200 единиц военной техники.

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