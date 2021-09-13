На четырех полигонах ЮВО проходят двусторонние батальонные тактические учения

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13 сентября 2021, 12:11

Фото: Соцсети

Отработку боевых действий одновременно проводят восемь батальонных тактических групп (БТГ) из состава общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО). Для этого задействованы полигоны в Волгоградской области, в Карачаево-Черкессии, в Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В двусторонних маневрах принимают участие более 6 тыс. штыков, порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

В ходе учений отрабатывается тактика БТГ, а также действия расчётов и групп операторов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. БТГ поддерживают мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва. Так же отрабатывается вертикальный манёвр – с использованием транспортных вертолётов и взаимодействие оных с ударными геликоптерами.

В штабе ЮВО сообщают: «Очередной этап двусторонних тактических учений в войсках ЮВО завершится 18 сентября. По результатам учений будет дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему от рядового до командира батальонной тактической группы».

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