Российские бомбардировщики Ту-22М3 разнесли в пух и прах позиции условного противника

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12 сентября 2021, 15:13

Фото: Соцсети

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели бомбардировку мишенной позиции на полигоне «Ружанский» в Белоруссии. Данный эпизод рассматривается как один из ключевых на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Об этом информирует агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

Учебный авианалёт российских Ту-22М3 на позиции условного противника можно рассматривать как демонстрацию силы сателлитам США в Восточной Европе. Такое устрашающее действие протрезвит горячие головы в Варшаве, в карликовых странах Балтии, в Чехии и иже сними. Напоминаем, что НАТО передвинула несколько своих разведывательных и ударных самолётов на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от белорусской границы.

В авианалёте на условного противника, по данным Минобороны РФ: «Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля, все мишени в ходе проведения учения были уничтожены».

По задуманному сценарию, разведка предоставила командованию данные о силах и расположении условного противника, также был обнаружен аэродром с готовой к бою авиацией. Задействованные в учениях белорусские истребители Су-30СМ взяли под контроль воздушное пространство, в то время как по позициям условного противника «с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты».

Данный эпизод стал главным в учениях, в котором участвовала авиация России и Белоруссии.

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