Джон Хербст заявил, что США будут всячески препятствовать воссоединению России и Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

12 сентября 2021, 12:35

Фото: Соцсети

Бывший посол Соединённых Штатов Америки на Украине Джон Хербст заявил в эфире телеканала «Украина 24», что Вашингтон будет жёстко реагировать на попытки воссоединения России и Украины. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

Хёрст заявил на эфире телеканала «Украина 24»: «Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать». Он также подчеркнул, что власти США предпримут новые санкции по отношению к Москве и в очередной раз предрёк разрушение российской экономики. Но, как показывает практика самое разрушительным для экономики, России были 1990-е годы, когда Москва как раз не испытывала никакого санкционного давления со стороны США, напротив Вашингтон демонстрировал РФ крайнее дружелюбие. Похоже, что для России выгоднее враждовать с Америкой, чем дружить.

Сейчас последствия дружбы с США болезненно испытывает на себе Украина. До какой крайности доведёт её это «сотрудничество» сказать сложно. Эксперты выдвигают самые негативные прогнозы. И наиболее неблагоприятным из них считается война между Россией и Украиной.

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