Атомный подводный крейсер «Орёл» произвёл пуск ракет в Баренцевом море

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12 сентября 2021, 12:25

Фото: Соцсети

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Орёл» проекта 949А «Антей» выполнил пуски ПКР «Гранит» в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой (ПКР)«Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Цели находились на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты», - сообщают в штабе СФ.

Район проведения учений с ракетной стрельбой был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Охрану района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил. Командование СФ сообщает, что АПРК «Орёл» поразил мишенную группу.

Противокорабельным ракетным комплексом «Гранит», которым оснащены атомные подводные крейсеры проекта 949А «Антей» и флагман Северного флота ТАРКР «Пётр Великий». Данные ПКР способны уничтожить надводные и сухопутные цели дистанции до 500 километров, преодолевая противоракетную оборону противника.

Пресс-служба СФ также информирует: «Практические действия сил (войск) Северного флота проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, а также до 50 кораблей и судов обеспечения».

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