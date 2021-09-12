Артиллеристы ЗВО уничтожили маневрирующую колонну противника на пикапах в ходе учений

Аргументы Недели → Армия 13+

12 сентября 2021, 12:08

Фото: Соцсети

Для разведки целей и корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». Действия развернулись на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

По замыслу учений противник передвигался на пикапах с пулемётами, ну совсем, как террористы в Сирии, в Афганистане и других странах. То есть, здесь явно отрабатывались действия артиллерии с прицелом на Центральную Азии или Ближний Восток. Для обнаружения, целеуказания и корректировки огня использовался комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» с беспилотной авиацией.

Действия разведки оказалось эффективным. И несмотря на высокую мобильность условного противника, действовавшего на внедорожниках артиллеристам, удалось выполнить свою задачу и остановить заградительным огнём продвижение неприятеля.

Комплекс «Стрелец», интегрированные в центральную АСУ позволил вышестоящим штабам и командирам наблюдать за ходом событий в режиме реального времени. Для отработки данного эпизода было задействовано около 500 бойцов и более 80 единиц техники.

Практические действия войск (сил) на ССУ «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости