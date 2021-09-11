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В ходе учений «Запад-2021» снайперы остановили продвижение колонны легкобронированной техники

, 19:29

В ходе учений «Запад-2021» снайперы остановили продвижение колонны легкобронированной техники
Фото: Соцсети

Современные крупнокалиберные снайперские винтовки пробивают броню БТР. Если во время Великой отечественной войны были случаи, когда снайперская пара останавливала продвижение пехотного полка, то теперь от «стрелков из-за укрытия» не спасают и броневики. По информации пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) снайперы мотострелкового соединения ЗВО в ночных условиях остановили колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника.

Практические действия отрабатывались на полигоне «Мулино» в Нижегородской области в ходе совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021».

Снайперские пары скрытно выдвинулись на свои огневые позиции и вели наблюдение за неприятелем с применением телевизоров. Огонь по бронетехнике условного противника вёлся из крупнокалиберных винтовок АСВК. Далее остановленную снайперами колонну разнесла в пух и прах ствольная артиллерия. Разведка целей, целеуказания и корректировка огня велись операторами с применением комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

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