Российские ударные вертолёты Ми-28Н и Ка-52 уничтожили бронетехнику условного противника, применив новую тактику

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11 сентября 2021, 19:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ми-8, Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор» отработали тактику уничтожения моторизированных сил условного противника, прорвавшего нашу оборону, и вышедшего на оперативный простор. Практические действия велись на полигоне «Лужский» в Ленинградской области в ходе совместного стратегического учения (ССУ) Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

По сценарию эпизода ССУ, в ходе которого основную боевую задачу выполняли вертолёты Ми-8, Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор», бронетанковые силы противника сумели преодолеть оборону объединённых войск РФ и РБ и вырваться на оперативный простор. Экипажам армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО была постелена задача уничтожить врага, применяя тактику вертолётных засад. Главное в бою – не геройски погибнуть, а выполнить боевой приказ и остаться живым. Тактика вертолётных засад позволяет нанести максимальный урон противнику при собственных минимальных или нулевых потерях. Таким образом в современной войне, которую ведут регулярные войска мало по малу начинают использовать партизанскую тактику скрытого манёвра, внезапного удара с дальнейшим уходом от поражения огневыми средствами противника. Количество таких неожиданных для неприятеля атак с применением вертолётов зависит от эффективности каждой из них. Напоминаем, что в войне главное – уничтожить армию противника и сохранить свои силы.

Все действия войск должны быть направлены на выполнение этой задачи. Для того, чтобы достичь наибольшей эффективности необходимо научиться (как говорил великий русский полководец Александр Суворов) - удивлять противника. Решения командиров должны быть не стереотипными, а действия войск/сил мгновенными, эффективными, наносящими максимально поражение неприятелю.

На полигоне «Лужский» экипажи вертолётов Ми-8, Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор», на своих боевых машинах действовали из скрытого положения, лишь на короткое время поднимаясь над линией видимости для нанесения огневых ударов по противнику. Такая тактика позволяет наносить максимальный урон неприятелю при собственных незначительных потерях. Это не только обескровит врага, но и подавит его морально-боевой дух.

При тщательной разведке и подавлении РЛС противника внезапные вертолётные атаки осуществляются из-за естественных (холмы, лес, хребет высот, широкие овраги) или искусственных (многоэтажные или крупногабаритные строения, при ведении боя в городских условиях) препятствий или укрытий. Манёвр вертолёты также осуществляют, используя складки ландшафта или городские постройки. Для пуска неуправляемых ракет или применения пушечного вооружения геликоптеры вынуждены выходит в зону видимости противника, но внезапно для неприятеля и на короткий промежуток времени, так, чтобы враг не успел среагировать на атаку. Это требует отменой выучки экипажей, воздушной и наземной разведки. Для применения высокоточных боеприпасов и этого не понадобится, цель захватывается системами наблюдения воздушными, космическими или наземными; пуск вертолёты делают, находясь за укрытием, вне зоны видимости для противника, а далее «умный» боеприпас идёт на цель без посторонней помощи.

На этот раз вертолёты атаковали условного противника на дистанциях от 500 метров до 5 км, пролетая на малых и предельно малых высотах.

Напоминаем, что практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 самоходных и буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 15 боевых кораблей.

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