Украина разместила на границе с Белоруссией танки пехоту и артиллерию

Аргументы Недели → Армия 13+

11 сентября 2021, 11:54

Фото: Соцсети

И белорусские и украинские СМИ сообщают о развёртывании ВСУ сил и средств вблизи. от украино-белорусской границы. Этот факт военные эксперты оценивают, как тревожный, тем более если учесть о ранее поступившей информации, связанной с намерениями НАТО устроить провокации против войск РФ и РБ, задействованных в стратегических учениях «Запад-21».

Получается, что украинские войска развёрнуты против левого фланга российско-белорусской группировки сил и средств. Поскольку оные развёрнуты фронтом в западном направлении. Кстати, в южных районах Белоруссии никаких манёвров не проводится. То есть присутствие украинской армии близ границ уже можно рассматривать, как провокацию.

В то же время, НАТО пробросила на оперативные аэродромы ближе к Калининградской области и Белоруссии разведывательную и боевую авиацию. Нет сомнений в том, что Североатлантический альянс и Киев действую согласованно.

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