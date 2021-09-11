Россия перевооружает свою 201-ю базу и войска Таджикистана, учитывая афганские события

Аргументы Недели → Армия 13+

11 сентября 2021, 11:35

Фото: Соцсети

Минобороны РФ передало Вооруженным силам Таджикистана партию боевых разведывательных машин (БРДМ), сообщило новостное агентство «Интерфакс» в субботу, ссылаясь на информацию российского военного ведомства. Ранее 201-я база была перевооружена на новые автоматы АК-12. Корме того, стало известно, что танковый батальон этого соединения получит 30 новых машин.

Интерфакс цитирует информацию МО РФ: «Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты». Также было заявлено, что данное мероприятие проводится в соответствии с договорённостями между Верховными главнокомандующими ВС двух стран.

Заместитель главкома войсками Центрального военного округа (ЦВО) Евгений Циндяйкин заявил: «На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны».

До этого, из уст министра обороны РФ Сергея Шойгу стало известно, что Москва помогает в военном строительстве странам Центральной Азии. Кроме того, Минобороны перевооружает свою 201-ю базу, которая дислоцируется в Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. Ранее сообщалось о поступлении новых автоматов АК-12 в это соединение на замену старых АК-74. А к концу года танковый батальон обновит свой парк новыми 30 танками на замену устаревшим.

Несмотря на заверения недавно пришедших к власти в Афганистане талибов (запрещены в России), что они не собираются вторгаться на территорию стран Центральной Азии, Москва предпринимает некоторые шаги, чтобы избежать неожиданностей. Как говорится: «Si vis pacem, para bellum (лат. : хочешь мира – готовься к войне)».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости