Северный флот присоединился к военным учениям «Запад -21» и манёврам Южного военного округа

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10 сентября 2021, 19:01

Фото: Соцсети

Северный флот (СФ) приступил к масштабным манёврам, на которых отрабатывается оборона Арктических территорий России, сообщило агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу СФ РФ.

В ходе манёвров будет дана оценка работы командующих, структур управления и штабов. Во главе угла, также, проверка слаженности действий тактических групп кораблей, авиации, подразделений сухопутных и береговых войск.

В штабе СФ информируют: «В ходе учения будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обороне Арктических территорий России, обеспечения военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике».



В учениях задействованы около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, порядка 8 тыс. военнослужащих. Получается, что манёврами охвачены три российских военных округа (СФ – приравнен к военному округу) и войска ВС Белоруссии. По масштабам все эти учения в совокупности – уникальны.

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