Параллельно с ССУ «Запад-21» на полигонах ЮВО идут многочисленные манёвры

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10 сентября 2021, 13:28 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сейчас длинная дуга полигонов от Балтийского моря к Черному, а затем и к Каспию в дыму и огне. По сути, идут очень крупные манёвры, в которых задействованы войска Западного военного округа (ЗВО), армии Белоруссии и Южного военного округа (ЮВО). В частности, в ЮВО продолжаются полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и в Крыму. В манёврах задействовано около 10 тыс. штыков, до 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации, сообщают пресс-служба Южного военного округа и Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

В Крыму прошли учения в зенитно-ракетной войсковой части. Комплексы ЗРК С-400 «Триумф» были перемещены на новые позиции, где боевые расчёты провели развертывание пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. В ходе главного этапа манёвров был отработан алгоритм действий расчётов ЗРК С-400 «Триумф» при поступлении информации о приближении авиации условного противника вплоть до её условного уничтожения электронными пусками зенитных ракет. Одновременно расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» отработали прикрытие огневых позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки условного противника.

На полигоне Тарское в ходе двусторонних учений батальонные тактические группы (БТГ) общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали элементы боя с применением танков, летательных беспилотных аппаратов, артиллерийских разведывательно-огневых комплексов. Кроме того, были выполнены учебно-боевые стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», танков Т-90А, стрелкового оружия. В целом мотострелки и приданные им средства отработали три вида боя: наступление оборону и отход. От командиров ожидалось принятие нестандартных решений в духе современных войн, когда БТГ действуют в условиях отсутствия чёткой линии фронта. На этом же полигоне прошли тренировки снайперских двоек по уничтожению БПЛА условного противника. Кроме того, по условным операторам вражеских беспилотников работали АГС-17. В учениях было задействовано 400 снайперов.

Пылят полигоны ЮВО, в ходе двусторонних тактических учений в Ростовской области специалисты связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развернули и подключили к работе защищенные системы управления войсками и обеспечили защиту района боевых действий от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, была обеспечена маскировка станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности. На учениях задействовали свыше 200 единиц техники, в том числе: мобильные комплексы «Леер» на базе бронеавтомобилей «Тигр», автоматизированные станции радиопомех «Житель» и станции радиорелейной связи «Л1» на базе бронеавтомобиля КамАЗ.

Также в Ростовской области на полигоне Кузьминский в ходе двусторонних манёвров БТГ мотострелков 150-той дивизии получили поддержку с воздуха вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Отрабатывалась мобильная оборона. Действия войск прикрывали от нападения воздушных средств противника самоходные зенитные установки «Шилка». В то же время БПЛА «Орлан-10» обеспечивали координацию действий межвидовой группировки войск по нанесению огневого поражения условному противнику.

В Астраханской области, на полигоне Капустин Яр расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» и операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» в ходе учений отразили воздушные удары условного противника. Цели поражались на высотах от 5 до 10 км. Огонь вёлся как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки в движении. На полигон было выведено около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе ЗРК «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Оса-АКМ», ПЗРК «Стрела-10».

Кроме того, в Ставропольском крае на полигоне Николо-Александровский на тактических учениях инженерных подразделений 49-й общевойсковой армии был захвачен выгодный рубеж и на нём подготовлены оборонительные позиции. До этого сапёры в костюмах «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» и селективных миноискателей ИМП-С2 провели инженерную разведку на маршрутах выдвижения войск. Были обнаружены и обезврежены противотанковые и противопехотные мины, самодельные взрывные устройства, установленные условным противником.

Во время оборудования позиций для боевой техники инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника. Всего в ходе инженерного обеспечения практических действий войск было установлено 300 метров невзрывных заграждений, оборудовано более 200 окопов и укрытий для военной техники, подготовлено порядка 20 км путей для выдвижения и маневра войск.

Получается, что российское командование проводит крупнейшие по территории и привлечению сил и средств учения, в которых задействованы войска двух военных округов ВС РФ и армии Белоруссии. Пылят военные полигоны на дуге, объединяющей три моря: Балтийское, Чёрное и Каспийское.

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