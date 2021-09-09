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Российский военный флот получит еще 10 тральщиков

, 16:44

Российский военный флот получит еще 10 тральщиков
Фото: Соцсети

Военно-морской флот (ВМФ) РФ планирует приобрести у российского ОПК 10 кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Александрит». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Главком ВМФ РФ признал, что корабли противоминной обороны серии 12700 доказали свои эффективность и явное превосходство над мировыми аналогами. Эти тральщики также имеют великолепные перспективы в дальнейшей модернизации.
Корабли ближней морской зоны ПМО проекта 12700 «Александрит» водоизмещением около 890 тонн имеют длину около 62 м, ширину около 10 м, скорость 10/16 узлов, дальность плавания 1500 миль, автономность плавания - 10 суток. Экипаж данных кораблей – 44 офицера и моряка.

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