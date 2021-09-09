Силы быстрого реагирования ОДКБ получат новейшую боевую технику и вооружение

Аргументы Недели → Армия 13+

9 сентября 2021, 16:27

Фото: Соцсети

На встрече глав стран ОДКБ 16 сентября в Душанбе будет представлен план перевооружения Коллективных сил оперативного реагирования, об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

Руководство ОДКБ решило сосредоточиться на реализации плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Сообщается, что данный план уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями совета безопасности, и 16 числа будет представлен главам государств на утверждение на совместном заседании СМИД, СМО, КССБ и сессии Совета коллективной безопасности, которое пройдет 15-16 сентября в Душанбе.

Это решение принято в связи с непредсказуемостью развития дальнейших событий в Афганистане и их возможное негативное влияние на положение дел в Центральной Азии. Так же отмечаются растущие угрозы в Среднеазиатском стратегическом сегменте государственной обороны Российской Федерации.

Валерий Семериков заявил: «Все эти вопросы нашли отражение в перечне мер и мероприятий, которые мы тоже 15-16 числа доложим министрам обороны, министрам иностранных дел, секретарям Совбезов и, соответственно, после их рассмотрения внесем на рассмотрение уже глав государств. Я сейчас не могу раскрывать полностью этот перечень (...), но это всесторонние по всем направлениям мероприятия».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости