Стратегические манёвры, о которых так долго говорили в России и на Западе – начались

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9 сентября 2021, 16:08

Фото: Соцсети

На полигоне Мулино (под Нижнем Новгородом) прошла церемония официального открытия совместных стратегических учений (ССУ) «Запад-2021». Данные манёвры пройдут на полигонах России и Белоруссии, в них принимают участие войска обеих стран. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев на церемонии открытия ССУ заявил: «В ходе практических действий мы будем учиться вести оборонительные действия, делиться практическим опытом по отражению агрессии и в борьбе с терроризмом…Задействованный на полигонах состав сил и средств и самые современные образцы боевой техники позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед участниками учения».

В реальности эти манёвры можно рассматривать, как демонстрацию российской военной мощи Западу, дабы у того не было иллюзий по проводу своего незавидного будущего в случае вооружённого конфликта с РФ.

ДИМК МО РФ информирует: «Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь. Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей».

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