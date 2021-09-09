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В небо над Камчаткой подняты более 20 боевых летательных аппаратов, в учебных целях

, 14:50

В небо над Камчаткой подняты более 20 боевых летательных аппаратов, в учебных целях
Фото: Соцсети

На Камчатке прошли лётно-тактические учения авиации Войск и сил на Северо-востоке России. В них задействовано более 20 самолётов и вертолётов смешанного авиационного полка. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В ходе ЛТУ отрабатываются задачи боевого применения самолётов МиГ-31, Ил-38, Ан-12 и вертолётов Ка-27 и Ка-29. Манёвры проходят поэтапно. Сначала высотные истребители МиГ-31БН и транспортный самолёт Ан-12 перебазировались на запасной аэродром Угольные Копи в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления.

Подразделения наземного обеспечения организовали связь с экипажами на основных и запасных частотах и обеспечили радиотехническую поддержку лётчиков с привлечением расчётов пунктов наведения.

В дальнейшем, по плану, 4 противолодочных самолёта Ил-38 в составе отряда произведут поиск и уничтожение атаками с воздуха подводных лодок и надводных кораблей условного противника.

Кроме того, вертолёты Ка-29 обстреляют диверсионно-разведывательные группы противника и высадят десант на аэродром Пущино. Также двойка Ка-27ПС проведёт спасательные работы на воде.

В штабе ВВО сообщают: «Основными целями ЛТУ является совершенствование навыков экипажей истребительной, противолодочной и транспортной авиации по проведению разведки, поиску воздушных целей, а также надводных и подводных кораблей. В рамках учения лётчики отработают полётные задания в дальних и ближних зонах в составе пар и звеньев с применением боевого бортового вооружения».

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