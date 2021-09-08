Россия проводит масштабные военные учения «Запад-2021»: кому надо - всё поймёт и сделает выводы

Аргументы Недели → Армия 13+

8 сентября 2021, 15:00

9 сентября на полигонах «Мулино» (Нижегородская область) и «Обуз-Лесновский» (Брестская область) состоится церемония открытия главных военных учений армии России – совместные (коалиционные) стратегические учения (ССУ) «Запад-2021».



А 10 сентября начнётся официальная фаза в плане практической деятельности войск, и 16 сентября она завершится. Надо понимать, что учения идут уже давно и в сентябре в целом они не закончатся.



На учениях последних нескольких лет Министерство обороны (МО) РФ решило частично отойти от практики сокрытия истинного числа участников учений, чтобы не нарушать напрямую Венский протокол о доверии 2011 года. Раньше было так – называлась цифра участников активной фазы, никогда не превышавшая порогового значения в 13, 5 тыс. человек и установленных параметров по численности техники. То, что параллельно, а также до и после основной фазы шёл ещё десяток учений, и то, что всё это было в рамках одного замысла, – скромно умалчивалось.



Конечно, не мы эту практику придумали, и не мы одни используем. Натовцы, возобновив практику крупных учений (хоть и несравнимых по масштабу), тоже ей пользуются. В России же если учения шли в европейских и сибирских округах, то практика сокрытия численности использовалась к части, что до Урала, если только в Сибири – то там назывались реальные цифры. Но в последнее время практика изменилась – МО объявляет общую численность и на «европейских» учениях. Правда, по технике этого не делается.



Сейчас по «Западу-2021» названа крайне впечатляющая цифра – 200 тыс. военных. Таким образом, по размаху эти стратегические учения превзойдут почти все учения постсоветского времени и большинство учений советской поры. По технике, правда, названа небольшая цифра – «около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей».



Не будем забывать также о том, что на этих учениях будут отработаны действия по отмобилизованию «организованного» (постоянного) людского резерва и резерва обычного, с переброской резервистов. В том числе в Калининградский особый район (КОР). Численность постоянного резерва, привлекаемого ко всем учениям, планируется увеличить.



Также одной из фаз «Запада» можно считать и масштабные стратегические учения Войск национальной гвардии (Росгвардии), прошедшие в стране недавно. Росгвардия традиционно отрабатывает «обеспечение крепкого тыла действующей армии» – борьбу с диверсантами, террористами и так далее.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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