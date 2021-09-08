Пылят все крупные полигоны Южного военного округа, с чем это связано

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8 сентября 2021, 14:01

Фото: Соцсети

В Южном военном округе (ЮВО) проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает задействовано около 10 тыс. военнослужащих, порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации. Кроме того, проводит манёвры Черноморский флот. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сухопутной составляющей военных учений ЮВО задействованы командиры, штабы и структуры управления региональных войсковых частей. Это происходи по непосредственному распоряжению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Судя по всему, весь округ охвачен манёврами, включая ударные корабли и суда обеспечения Черноморского флота. Ранее Москва предупреждала командование США и НАТО о недопустимости увеличения числа военных учений альянса в Черноморском регионе, и о том, что со стороны России будет адекватная реакция в случае, если Вашингтон и Брюссель не откажутся от проведения зашкаливающих по масштабам манёвров «Сибриз 21».

Похоже, что нынешняя серьёзная активность ЮВО – это лишь намёк на уровень возможной реакции. Осенью пройдут стратегические манёвры «Запад-21» , Запад уже пребывает некоторой растерянности, предсказывая их ход.

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