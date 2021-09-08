Танк Т-90М «Прорыв» получил передовой оптический прибор разведки

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8 сентября 2021, 12:05

В ближайшее время танки Т-90М с новым оптическим прибором разведки опробуют на полигонах в ходе военных учений. Об этом пишет новостное агентство «Анна-Ньюс», ссылаясь на ТАСС.

Об том, что танки оснащённые оптическим комплексом разведки проверят. ан военных учениях корреспонденту ТАСС сообщил источник в военно-промышленном комплексе: «На международном форуме «Армия-2021» на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М «Прорыв» с дополнительным комплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений. По итогам испытаний будет приниматься решение о серийных поставках этой модификации танка в российские войска».

Оптический комплекс разведки — это мачта высотой около трёх метров, чем отдалённо напоминающая перископ. Прибор позволяет вести наблюдение из-за укрытия и в состоянии распознавать фигуру человека на дальности до четырех километров, боковую проекцию танка на дальности до восьми километров. раннее обнаружение цели и оценка её важности являются определяющими факторами на поле боя, позволяющими уничтожить противника ещё до того, как он обнаружит вас.



Источник пояснил: «Для работы экипажа с новым прибором оптической разведки существует электронный планшет синхронизированный с устройством разведки, информация на который поступает по радиоканалу или кабелю. На мониторе планшета отображаются координаты объектов».

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