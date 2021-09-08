Тихоокеанский флот перевооружают на АК-12

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8 сентября 2021, 11:46

Фото: Соцсети

В ТоФ поступают новые 5,45-мм автоматы АК-12. В ближайшее время на полигонах пройдёт приведение вновь поступивших автоматов к нормальному бою. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

АК-12 был принят на вооружение ВС РФ в 2018 году, в настоящее время образцы этого стрелкового оружия поступают в соединения и войсковые части Минобороны, Пограничной службы и Росгвардии.

АК-12 пока имеет калибр 5,45 мм, но в дальнейшем у него будут и другие калибры. Этот автомат отличается от предыдущих модификаций лучшей технической кучностью стрельбы и эргономикой. Некоторые нововведения сокращают функции АК, например новый регулируемый приклад больше нет возможности использовать в бою для поражения противника.

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