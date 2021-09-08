На Камчатке дивизион БПКРК «Бал» выведен на огневые позиции по тревоге, в рамках учений

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8 сентября 2021, 11:34

Фото: Соцсети

На Камчатке военные учения начались с подъёма по тревоге дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения войск/сил на Северо-востоке России. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (Владивосток).

Мобильные ракетные комплексы БПКРК «Бал» совершили марш в позиционный район для боевого развёртывания и отработки учебных задач по уничтожению кораблей вероятного противника. В ходе марша было организованно походное охранение и противовоздушная защита. Также проведено преодоление участка местности, на котором условно было применено ОВ условном противником.

Огневые позиции находятся на берегу Тихого океана, корабли условного противника уничтожались условно электронными пусками. В манёврах принимают участие свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

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