Ахмад Вали Масуд заявил, что талибы не контролируют весь Панджшер, что это значит

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7 сентября 2021, 19:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По словам Ахмада Вали Масуда - брата покойного афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда, - Талибан (запрещён в РФ) далек от того, чтобы взять под контроль провинцию Панджшер, пишет агентство «Интерфакс».

Издание цитирует слова Ахмада Вали Масуда (который находится в Женеве): «Талибы прибыли вместе с иностранными террористами и захватили дорогу в Панджшере. Однако никто ведь не считает, что захват дороги означает захват Панджшера…У нас есть тысячи бойцов. Мы уже проходили через такие ситуации: с советскими войсками, коммунистами, да и с талибами. И каждый раз силы сопротивления в итоге одерживали верх».

Ему, находясь в Женеве легко размышлять о том, что ополчение Панджшера непобедимо. Впрочем, указывая на то, что талибы и иностранные бойцы-джихадисты захватили дорогу, Вали Масуд признаёт, что контроль над главной долиной все же перешёл в руки Талибана. Силы таджикского ополчения бросили тяжёлое вооружение, которое невозможно поднять в горы и ушли в боковые долины ближе к циркам (цирк — это верхняя часть ущелья, называется так, потому что окружена самыми высокими в ущелье вершинами, в высоких горах в цирках образуются долинные ледники). Здесь им легче организовать оборону, поскольку практически все боковые ущелья имеют узкие места или дефиле, которые в условиях гор очень просто оборонять небольшими силами. В той местности много так называемых висячих боковых долин, которые начинаются резким перепадом высот, переходящих порой в вертикальные скалы. Как вы понимаете оборона входа в такие ущелья ещё более упрощается.

У талибов нет отрядов стрелков-альпинистов способных обойти узкие горловины долин по скальному рельефу и ударить неприятелю в тыл. У талибов также нет авиации, чтобы ковровыми бомбардировками превратить боковые долины в безжизненное пространство. Впрочем, как показывает практика эти ковровые бомбардировки никогда не дают ожидаемого эффекта и наносят обороняющемуся в горах противнику незначительный ущерб. При этом наступающая сторона несет непомерные финансовые затраты из-за неэффективного перерасхода боеприпасов, летного ресурса авиации и горючего.

Как будет вестись дальнейшая оборона Панджшера во многом зависит от грамотности командиров и мотивированности бойцов сил сопротивления. Стоит учесть также тот факт, что в течение последних 20 лет талибы приобретали важный боевой опыт, а силы так называемого «Северного альянса» работали на подхвате у войск НАТО и их подрядчиков, практически утрачивая свою боеспособность.

К сожалению Масуд – младший не является копией своего отца, и не унаследовал его военного дарования. Ополчение не смогло удержать важные дефиле на входе в Панджшерскую долину, что позволило талибам выйти на тактический простор и взять под свой контроль основное ущелье с его населёнными пунктами коммуникациями. Пока неясно сколько оружия и боеприпасов таджикское ополчение смогло поднять в горы. Стоит учесть, что снабжение всем этим теперь для сил самообороны будет затруднено. Теперь ополчению надо озаботиться надёжным прикрытием всех проходимых перевалов, к счастью, Масуда их число с наступлением зимы резко сократится. На месте Масуда младшего, я бы запросил помощь в подготовке и вооружении панджшерских горных стрелков в Германии, инструкторы немецкого спецназа КСК справятся с этой задачей. К американцам или британцам с такой просьбой обращаться бесполезно, у них нет практики подготовки таких сил/войск.

Кстати, брат Ахмат Шаха Масуда кичится, что даже советским войскам не удалось взять Панджшер. Спешу его успокоить, если бы такая задача стояла - советские войска не оставили бы камня на камне в Панджшерском ущелье, а таджикское ополчение было бы уничтожено. Советское командование, учитывало массовую гибель мирного населения при проведении такой операции и решило от неё отказаться.

И теперь, если талибы заблокируют все выходы и выходы боковых ущелий, они запрут там остатки ополчения. Не обладая альпинистскими навыками силы самообороны Панджшера не смогут вырваться из блокады, не смогут продолжить войну и со временем деградируют. Но таджикское население обитает не только в Панджшерском ущелье, значит именно его и представителей других народностей (узбеков, хазарейцев, туркмен, бадахшанцев и других) надо мотивировать на сопротивление талибам. Кроме мотивации понадобится финансирование этого процесса. Как говаривал Наполеон: «Деньги - кровь войны». Вопрос в том, кто и на каких условиях согласится инвестировать организацию сопротивления Талибану?

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