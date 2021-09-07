Мотострелки ЗВО отработали тактику маневренной обороны

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7 сентября 2021, 18:13

Фото: Соцсети

Отдельная мотострелковой бригада Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Кирилловский в Ленинградской области отработали тактику маневренной обороны боевой стрельбой в ходе двусторонних тактических учений, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В оборонительных боях мотострелков поддерживали танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и 120-мм миномёты «Сани».

С воздуха действия пехоты прикрывали ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации округа. Противовоздушную оборону обеспечивали самоходные зенитные установки «Шилка». Разведку целей и корректировку артиллерии и армейской авиации вели расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10».

В маневрах было задействовано более 500 штыков, около 150 единиц боевой и специальной техники.

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