Арктическая группировка Северного флота прибыла в порт Дудинка

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7 сентября 2021, 17:56

Фото: Соцсети

Отряд кораблей СФ, флагманом которого является большой противолодочный корабль «Североморск», прошёл по Енисею под непосредственным руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, сообщает пресс-служба Северного флота.

В составе арктического отряда Северного флота также находятся: большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».

При прохождении по Енисею группировка зашла в населенный пункт Воронцово, на борт большого противолодочного корабля «Североморск» были доставлены юнги и юнармейцы, ученики 7 класса одной из школ города Дудинка. Такая традиция - поощрять таймырских школьников, отличившихся в учёбе, дисциплине и общественной деятельности, экскурсией на боевой корабль появилась в прошлом году.

Пресс-служба также напомнила, что ранее отряд кораблей Северного флота провел учение по ликвидации террористов, захвативших стационарную платформу «Приразломная» и по недопущению входа иностранного судна в территориальные воды Российской Федерации в Арктике. Мероприятия были проведены во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Западному арктическому району отработал межведомственное тактическое.

По сведениям пресс-службы СФ: «Десятый арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей преодолел около 7100 морских миль».

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