В Киргизии начались масштабные совместные манёвры стран войск ОДКБ

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7 сентября 2021, 11:24

Фото: Соцсети

От Российской федерации в совместных учениях стран войск ОДКБ «Рубеж-2021», начавшихся во вторник в Киргизстане задействовано до 500 военных и около 120 единиц военной техники. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

С российской стороны в совместных манёврах войск ОДКБ «Рубеж-2021» участвуют военнослужащие и шесть единиц авиатехники - штурмовые самолеты и вертолеты с авиабазы РФ «Кант» (Киргизия). Ранее сюда прибыли в Киргизию более 300 личного состава и около 60 единиц техники горной мотострелковой бригады из Тувы.

Практическая часть учений пройдёт на полигоне «Эдельвейс» здесь собрались подразделения войск Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, всего около 1000 военнослужащих. Маневры проходят на фоне событий в Афганистане, где к власти пришло радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещено в России).

В штабе ЦВО информируют: «В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ».



По плану, ОДКБ проведет этой осенью серию учений в Киргизии и Таджикистане. Так, в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения войсковой разведки ВС государств ОДКБ «Поиск-2021», затем - подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и в дальнейшем - коллективных сил оперативного реагирования (КСОР)– «Взаимодействие-2021».

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение КСОР ОДКБ - «Кобальт-2021» будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

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