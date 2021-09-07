В ЮВО начались комплексные учения на суше и на море

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7 сентября 2021, 11:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» и сторожевой корабль (СКР) «Ладный» Черноморского флота (ЧФ) вышли в морские полигоны боевой подготовки для отработки элементов курсовой задачи К-2. В то же время, батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чеченской Республике приступили к активной фазе двусторонних тактических учений. Роль условного противника выполнили подразделения бригады береговой обороны Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В Южном военном округе проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

ГРКР «Москва» и СКР «Ладный» вышли в Чёрное море, где проведут комплекс корабельных боевых учений во взаимодействии с другими кораблями, самолётами и вертолётами морской авиации флота. Моряки отработают боевое маневрирование, ведения морского боя с артиллерийской стрельбой, комплекс задач по противовоздушной обороне и противоминные мероприятия. ГРКР «Москва» проведёт ракетные стрельбы.

В то же время, на горном полигоне «Гвардейский» в Чечне началась активная фаза двусторонних учений батальонных тактических групп (БТГ) мотострелкового соединяя 58-ой общевойсковой армии. Мотострелки заняли район обороны, затем, во взаимодействии с армейской авиацией, перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником, захватили и удерживали выгодный рубеж, в дальнейшем отработали выход из боя и отход в район восстановления боеспособности. Все виды боевых действий отработаны на горно-лесистой местности. Роль условного противника выполняли подразделения бригады береговой обороны Черноморского флота.

В ходе манёвров применялись на практике различные разведывательно-огневые и ударные комплексы, в том числе контрбатарейный, авиационный и снайперский. Были отработаны действия мобильных групп борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые применяли средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Так же были задействованы тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва. Войска отработали вертикальный манёвр, используя вертолёты. Командиры БТГ получили практику управления в бою приданными авиационными средствами огневой поддержки.

Действия групп прорыва поддержат противотанковые средства. На учениях задействуют танки-снайпер, способные вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. В манёврах применят самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». Более того будут работать снайперские пары с крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВК и расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Учения проходят с использованием единой системы управления в ходе отработки тактики маневренной обороны и наступления, в том числе в ночное время суток. Особое внимание уделяется действиям контрбатарейной борьбы и противодействию ударным дронам.

В учениях БТГ 58-ой армии задействовано более 200 единиц техники, в их числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, буксируемые миномёты «Сани», бронеавтомобиль «Рысь», КамАЗы 5350, буксируемые артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82А.

Южный военный округ прикрывает важнейшие стратегические направления и является одним из ключевых звеньев государственной обороны России. В зоне его ответственности наблюдается повышенная активность НАТО и её партнёров. Как основные угрозы рассматриваются Вооружённые силы: Турции, Румынии и Украины, а также - пост «Иджис эшор» в Девеселу (Румыния) и присутствующие в регионе на ротационной основе силы и средства США и других стран Североатлантического блока.

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