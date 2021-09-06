Талибы укрепляют своё могущество, а ВС РФ проводят учения на западном, южном и восточном стратегических направлениях

Аргументы Недели → Армия 13+

6 сентября 2021, 12:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минувшая неделя прошла в свете информации, поступающей из Афганистана. Противостояние сил самообороны Панджшера и талибов (запрещены в России) стало основной темой для обсуждения в специализированных российских военных СМИ. Минобороны завершило учения тыловых структур в качестве подготовки к СКШУ «Запад-21». Северный флот, Центральный и Восточный военные округа также проводят манёвры, направленные на укрепление обороноспособности страны.



Талибы сконцентрировали немалые силы, чтобы подавить сопротивление в Панджшере. Эксперты считают, что вероятность начала новой гражданской войны в Афганистане очень высока. Масуд младший и его последователи сдаваться не собираются. По данным разных изданий только таджикское ополчение насчитывает более 15 тыс. бойцов. Кроме того, в Панджшерское ущелье прибыли узбекские ополченцы под командованием Дустума младшего. В целом, оппозиционные талибам силы составляют немалую численность, у них есть вооружения и боеприпасы в достаточном количестве.



Талибан* информирует о своих военных успехах в Панджшере. В частности сообщается, что силы этого радикального движения уже проникли в центр Панджшерской провинции и ведут бои на подступах к населённому пункту Руха, занимающему центральное положение в регионе. Талибы действуют практически только живой силой при минимальной поддержке артиллерии, роль которой выполняет единственный танк Т-62 советского производства. Главной ударной силой талибов является пехота. Сказывается отсутствие знаний у командиров таджикского ополчения о том, как вести войну в горах. Судя по всему, силы самообороны Панджшера не сумели застопорить талибов в дефиле (в узких горных теснинах), и те вырвались на простор ущелья. И теперь, несмотря на большие потери, они взламывают оборону таджикского ополчения. Однако эксперты считают, что падение Панджшера не станет полной победой талибов в стране, сопротивление будет продолжаться. В Афганистане множество общин исповедующих ислам различных течений, талибы будут бороться с ними и это вызовет противодействие. Кроме того, в горных районах есть язычники, - они точно никогда не подчинятся власти талибов. О мире в этой стране, к сожалению, говорить не приходится.



Тем временем Минобороны РФ завершило серию учений по материально-техническому обеспечению боя. Снабжение войск и всестороннее боевое обеспечение являются основой победы в войне. Учения прошли во всех военных округах ВСРФ, но пристального внимания Генштаба ВС РФ удостоились тактико-специальные мероприятия в Западном и Южном военных округах. Кроме того, в ЗВО прошли тренировки войск связи, сил ПВО и артиллерийских подразделений. Также артиллеристы сухопутной составляющей Северного флота провели учения близ границ с Норвегией.



На минувшей неделе стало известно, что Россия нарастит количество авиационных частей, вооружённых самолётами МиГ-31К (авиационная платформа, несущая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»), на западном стратегическом направлении. Это связано с возросшей активностью НАТО близ российских границ.



Не остаются без внимания российского верховного командования и центральное, и восточное стратегические направления. В Центральном военном округе прошли учения горнострелкового соединения, в котором приняли участие военные из Казахстана. Силы Противовоздушной обороны ЦВО совместно с партнёрами из стран Центральной Азии отработали свои специфические задачи на полигоне Капустин Яр.



На Дальнем Востоке состоялись учения расчётов ЗРК С-400 «Триумф», войск связи. Моряки Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море. Кроме того, идёт подготовка к масштабным совместным Монгольско-российским учениям «Селинга-21».





*Организация, запрещенная в РФ

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