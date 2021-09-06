Морпехи СФ отработали погрузку техники на БДК в порту Балтийского моря

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6 сентября 2021, 12:22

Фото: Соцсети

В Военной гавани порта Балтийска прошла подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим учениям «Запад-2021». В ход тренировки морские пехотинцы Северного флота (СФ) отработали погрузку техники на большие десантные корабли «Королёв», «Калининград», «Минск» Балтийского флота, а также на большой десантный корабль Северного флота «Оленегорский горняк». Об этом пишет пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В штабе ЗВО также сообщают: «В ближайшее время корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершат переход морем в район проведения высадки морского десанта. Прикрытие сил десанта на переходе морем будет осуществлять отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов, малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей, а также морская авиации флота. После перехода военнослужащие примут участие в тактико-специальном занятии по высадке морского десанта на необорудованное побережье морского десантного полигона. В мероприятии боевой подготовки задействовано более 200 человек личного состава и свыше 20 единиц бронетранспортеров БТР-80».

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