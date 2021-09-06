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В Забайкалье ЗРК С-300 отразили атаку крылатых ракет условного противника

, 12:15

В Забайкалье ЗРК С-300 отразили атаку крылатых ракет условного противника
Фото: Соцсети

В Забайкальском крае подразделения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» соединения противовоздушной/ противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Восточного военного округа (ВВО) отразили атаку крылатых ракет условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По замыслу учений несущие боевое дежурства радиолокационные станции обнаружили полёт к российскому воздушному пространству крылатых ракет. Информация была передана на пункты управления. Далее, расчёты ПВО сработали в штатном режиме. Цели были захвачены средствами слежения, которые перешли к сопровождению и идентификации обнаруженных летящих объектов. После определения, что это крылатые ракеты, за дело взялся дивизион ЗРК С-300. Все цели были уничтожены на удалении свыше 150 км электронными пусками.

Позже на мониторах локаторов проявили новые летящие цели, которые на этот раз были идентифицированы как ударные самолёты условного противника. Данные объекты так же были уничтожены электронными пусками противоракет.

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