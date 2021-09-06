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В Туве закончились совместные учения горных стрелков России и Казахстана

, 11:59

В Туве закончились совместные учения горных стрелков России и Казахстана
Фото: Соцсети

По замыслу манёвров коллективные силы быстрого реагирования действовали при прорыве незаконных вооружённых формирований на территорию одной из республик Центральной Азии. На пути движения неприятеля был высажен с транспортных вертолётов Ми-8 тактический десант, с воздуха это действие прикрывали транспортно-ударные геликоптеры Ми-24. После боевого воздействия совместных войсковых групп и артиллерии условный противник был опрокинут и отброшен к границе союзного государства, подвергшегося вторжению. В настоящее время маневры завершены, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Часть сил условного противника в результате боя была рассеяна, на её поиск и ликвидацию были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр».

Разведка противника и местности проводилась с помощью беспилотный летательных аппаратов «Орлан-10».

Цели учений - совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований, отработка взаимодействия между подразделениями, а также выработка единого замысла ведения боевых действий – были достигнуты.

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