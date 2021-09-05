Талибы ведут бои за центральные районы Панджшерского ущелья

Аргументы Недели → Армия 13+

5 сентября 2021, 19:18

Фото: Соцсети

Вооружённые формирования Талибана (запрещён в России) ведут бои за высоты на подступах к населённому пункту Руха. Если они их оседлают, таджикскому ополчению придётся ретироваться. Об этом пишет новостное агентство «Анна-Ньюс».

Талибы в качестве полевой артиллерии используют свой единственный танк. Судя по всему, авиация им так и не досталась, поскольку в Панджшере она не применяется. Однако, таджикское ополчение сдаёт свои позиции, сказывается боевой опыт приобретённый талибами за 20 лет войны против американцев и прозябание таджиков, как военной силы уповающей на мощь армии США.

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