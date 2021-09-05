На Северном флоте прошли занятия по психологическому обеспечению полётов дальней авиации

Аргументы Недели → Армия 13+

5 сентября 2021, 16:26

Фото: Соцсети

В ходе занятий на аэродроме был развернут пункт психологической работы, оборудованный аппаратными средствами диагностики актуального психического состояния летчиков, биоритмостимуляции для проведения сеансов мобилизации к предстоящему выполнению учебно-боевых задач, а также психологической реабилитации летного состава, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Занятия были организованы структурами военно-политической работы. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали на тренажерных комплексах действия в пролёте при возникновении нештатных ситуаций. Как то: при отключении радиосвязи, двигателей или систем управления. Более того, экипажи дальних бомбардировщиков выполнили длительные полеты на своих крылатых машинах.

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